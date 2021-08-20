РИАМО - 20 авг. В этом году предпринимателям столицы одобрили получение субсидий и грантов на сумму более 1 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За последнее время комиссии приняли решения по 195 заявкам на сумму свыше 272 млн рублей. Всего в этом году принято решение по 973 обращениям от предпринимателей.

Чаще всего бизнес обращался за получением субсидий и грантов для экспортеров. Комиссии одобрили 180 таких заявок на 464 млн рублей. Кроме того, 209 заявок на сумму почти 200 млн рублей одобрили для компенсации затрат для франчайзи.

В числе наиболее популярных также отмечают субсидию за участие в выставках и фестивалях, когда предпринимателям компенсируют расходы. Еще город предоставляет компенсацию расходов на комиссию сервисов доставки еды.

Подробная информация о действующих гранатах и субсидиях доступная на сайте (https://cashback.moscow.business).