РИАМО – 20 авг. Тем, кто приступает к занятиям спортом, нужно посещать спортзал минимум 2-3 раза в неделю. Особое внимание нужно уделять качеству тренировок – оно важнее количества. Об этом РИАМО сообщил учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«В первую очередь необходимо понять цель занятий. Все зависит от множества факторов: вид спорта, уровень подготовки, режима. Остановимся на основных задачах, которые ставят перед собой люди, начавшие заниматься в тренажерном зале, - это поддержание спортивной формы, снижение веса, наращивание мышечной массы», - сказал Голдин.

Он отметил, что помещать спортзал нужно минимум 2-3 раза в неделю.

«Как правило, так рекомендуют новичкам. Этого вполне хватит для того, чтобы выработать привычку. Также можно развить силу и выносливость. Со временем можно будет пересмотреть график и, возможно, увеличить количество занятий и поднять интенсивность тренировки», - добавил Голдин.

Он отметил, что также необходимо уделять должное внимание дням отдыха. Организм должен успеть восстановиться.

«Помните, что процесс восстановления не менее важен в тренировочном процессе. Многие думают, что если заниматься каждый день, то это быстрее приведет к заветной цели, но в итоге получается наоборот: при сильном утомлении мы гораздо больше подвержены травмам и истощению центральной нервной системы, что откинет нас на много шагов назад на пути к достижению успеха», - рассказал тренер.

Длительность тренировки

Обычная тренировка длится от 60 до 90 минут. Это включает разминку, основной тренировочный процесс и обязательно заминку, растяжку.

«Если тренировка высокоинтенсивная (круговая, интервальная), там, где чередуются периоды максимальной активности и минимального отдыха между упражнениями, то такая тренировка может не превышать 30 минут. Могу порекомендовать метод Табата», - добавил Голдин.

Он также напомнил, что качество тренировок важнее их количества. Консультации профессионального тренера помогут составить план тренировок, который будет соответствовать целям.

Тренировки для мужчин и женщин

Еще, по его словам, существуют различия между мужской и женской тренировками, однако они не кардинальные.

«Мышечное строение у мужчин и женщин одинаковое. Основное различие будет заключаться в количестве повторений. Девушки будут выполнять большее количество повторений, но с меньшим отягощением, нежели мужчины», - считает Голдин.

Он отметил, что все дело в приоритетах. Мужчинам в большинстве своем необходима большая мышечная масса, нежели девушкам, поэтому парни работают с большим весом. Девушек больше интересуют округлость ягодиц и изящность фигуры.

«Зачастую девушки даже боятся приседать, якобы это сделает их ножки мужеподобными, но бояться приседа не стоит, просто нужно выполнять упражнение с меньшим отягощением, но на большее количество повторений», - заключил Голдин.