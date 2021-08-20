РИАМО - 20 авг. Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Ольга Искра рассказала, что учеба детей в вузах в раннем возрасте может привести к негативным психологическим последствиям, пишет в пятницу газета «Известия».

Ранее стало известно, что 9-летняя москвичка Алиса Теплякова в 8 лет успешно сдала ЕГЭ. Аттестат за 9 класс она получила в 7 лет. Девочка подала документы на психологический факультет МГУ. Однако дополнительный экзамен по биологии она сдала на 48 баллов - этого недостаточно для поступления на бюджет. Но родители решили оплатить обучение и отправили ребенка на платное отделение.

«По сути, девочка поступает наравне с детьми, которым сегодня 17, 18, 19 лет, и разница с социальной средой в 10 лет в этом возрасте вообще невосполнима. Она все равно не сможет в социальном плане быть с этой группой на одном уровне, завести друзей, которые если и будут, то скорее в роли старшей сестры или в родительской позиции. Это может привести к каким-то негативным психологическим последствиям», - сказала Искра.

Также она привела в пример исследование, которое показало, что во время обучения в вузе не важна интеллектуальная одаренность. На успех влияют личностные качества.

В свою очередь практический психолог, победитель конкурса «Педагог-психолог — 2017» Елена Болдырева также рассказала, что в современном мире с каждым годом все меньше придают значение интеллекту, а больше - эмоциональному развитию человека.

По ее словам, у Алисы Тепляковой и других студентов разные возрастные задачи. Она добавила, что для правильного взросления важно общаться со сверстниками, особенно подросткам, для которых пока самое важное — мир отношений.