РИАМО - 20 авг. За 7 месяцев 2021 года к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили еще 19 городских больниц, темпы подключения выросли на 35%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если за весь прошлый год доступ к системе получили 24 стационара, то только за 7 месяцев этого года выполнено подключение уже 19 больниц», - говорится в сообщении.

В настоящее время система ЕМИАС действует в 65% стационаров и 95% роддомов. Она упрощает работу с информацией для врачей, оставляет больше времени на общение с пациентами, ускоряет сроки получения результатов исследований.

ЕМИАС позволяет автоматически загружать выписные эпикризы в электронную медицинскую карту, доступ к которой есть у пациентов.