РИАМО - 20 авг. По данным аналитиков ГБУ «Малый бизнес Москвы», самыми перспективными стартапами в столице стали онлайн-бизнес, IT-сфера и розничная торговля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заммэра Москвы - главы аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес: интересным для себя его считают 22% опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля.

«Второе место занимает IT-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. Замыкает тройку рейтинга сфера розничной торговли. Более 13% участников опроса отдали ей свое предпочтение», ― отметила Сергунина, добавив, что изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях будет развиваться предпринимательство в Москве в будущем.

Онлайн-бизнес выбирают почти в равной степени как женщины, так и мужчины — 23% и 21% соответственно. Заметнее разница при выборе IT-сферы: ее называют перспективной 27% мужчин и 18% женщин.

Эксперты также разделили респондентов по возрасту. К примеру, онлайн-бизнес, ИТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Сферу услуг вместо розничной торговли выбирают москвичи старшего возраста. Кроме того, привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, производство, маркетинг и продвижение, b2b-услуги, консалтинг.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что независимо от выбранной сферы, все, кто планирует начать свое дело в Москве, могут рассчитывать на комплексную поддержку от властей города.