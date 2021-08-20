РИАМО - 20 авг. Пробки до 7 баллов могут образоваться на столичных дорогах в пятницу вечером, сейчас плотность движения составляет 2 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр затруднено на Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Кутузовском проспекте и Волоколамском шоссе.

Пробки могут образовываться на некоторых участках из-за проведения дорожных работ.