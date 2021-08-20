РИАМО - 20 авг. С 14 августа в Подмосковье открылся сезон охоты. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно будет получить разрешение на охоту в одном из 62 охотничьих хозяйств региона, разрешение выдается без особых проблем, сообщил РИАМО зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Для разрешения на охоту нужно иметь охотничий билет и разрешение на оружие, если используется огнестрельное», — сказал Разин.

Он добавил, что каждый охотник перед тем, как получить билет, должен ознакомиться с требованиями охотминимума (сборник правил, регламентов, законов) и пройти обучение по обращению с оружием.

«Есть основные правила, их знают, наверное, не только охотники. Это правила техники безопасности при обращении с оружием: не направлять на человека, не стрелять по неясной, невидимой цели (на звук, шорох). Нельзя поддаваться азарту и совершать неподготовленные выстрелы», — отметил Разин.

Он подчеркнул, что при посадке в машину или лодку нужно обязательно разряжать и складывать оружие. Кроме того, существует охотничья этика, которая не разрешает стрелять по птице, которая не встала на крыло, а также подбирать добычу другого охотника.

Управление Госохотнадзора Минэкологии Московской области во время сезона охоты переведено на усиленный режим работы.