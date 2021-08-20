РИАМО - 20 авг. В пятницу центры госуслуг «Мои документы» вернулись к прежнему режиму работы, предварительная запись для посещения больше не нужна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в городе.

Посетители, у которых осталась действующая запись на получение той или иной услуги, могут прийти в запланированное время или в любое другое.

При этом необходимость носить маски внутри офисов «Мои документы» сохраняется.

Районные центры работают каждый день с 8:00 до 20:00. Дворец госуслуг на ВДНХ, а также флагманские офисы, принимают посетителей с 10:00 до 22:00.

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