РИАМО - 20 авг. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в ночь на пятницу в районе дома №11 на Беговой улице, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, водитель пострадал. Движение на участке пути не затруднено.

На видеозаписи, опубликованной ведомством, можно увидеть, что в остановку въехала машина каршеринга. Автомобиль имеет соответствующее визуальное оформление.

Каршеринг – вид краткосрочной аренды машины с поминутным тарифом. Его часто используют для недолгих поездок по городу.