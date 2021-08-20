РИАМО - 20 авг. В Москве и области в пятницу днем температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, прогнозируется переменная облачность, без дождей, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 23-25 градусов, а в Подмосковье – плюс 20-25 градусов.

Ветер северо-западный, со скоростью 3-8 м/сек.

Ранее синоптик сообщил, что в Москве следующая неделя ознаменуется первым «звоночком» от предстоящей осени. Метеорологическая осень наступит точно в срок – 24 августа, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже 15 градусов.