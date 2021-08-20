РИАМО - 20 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Павловский Посад объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под коммунальное обслуживание, сообщает пресс-служба комитета.

Участок площадью 21 096 кв. м расположен в деревне Гора на территории округа. Начальная цена составляет 771, 712 тыс./год.

Земельный участок расположен у Носовихинского шоссе, которое соединяет Москву с дачными поселками и городами восточной части Подмосковья.

Разрешенное использование участка предусматривает размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.

Заявки на аукцион принимаются до 20 сентября на Электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 63134). Аукцион состоится 23 сентября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/torgi.

Ранее РИАМО сообщало, что с 9 по 13 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал в единой информационной системе 10 закупок. Из них 3 – на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование».