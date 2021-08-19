РИАМО - 19 авг. Девочка попала в больницу после нападения собаки в подмосковном Жуковском, ребенок пытался погладить животное, сообщает прокуратура Московской области.

«Сегодня днем девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В это время на поводке без намордника собаку породы американский стаффордширский терьер выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка», - сказали в пресс-службе.

По данному факту прокуратура Жуковского проводит проверку. В ходе которой будут установлены обстоятельства и причины инцидента.

Ранее в Щелкове бойцовские собаки напали на 8‑летнего мальчика.