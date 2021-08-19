РИАМО - 19 авг. Девушка, убитая и изнасилованная свыше 20 лет назад около одного из московских торговых центров, страдала синдромом Дауна.

Преступление было совершено вечером 2 января 2001 года. Компания парней, среди которых на тот момент было трое несовершеннолетних, встретила 23-летнюю девушку на улице. Ребята позвали ее с собой на территорию рядом с ТЦ.

Они заманили жертву на стройку недалеко от Ярцевской улицы и изнасиловали ее. После этого парни до смерти избили ее и сбросили труп в колодец.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако недавно удалось задержать ранее судимых мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. В момент преступления они были пьяны и находились под воздействием токсичных веществ, двое злоумышленников оказались братьями, пишет «Вечерняя Москва».

После убийства мужчины пытались вести обычную жизнь. Старший брат работал грузчиком и завел семью, а вот младший нигде не работал. Их друг работал сварщиком и также был женат. Мужчины на допросе признали вину в содеянном.

Один задержанный сообщил, что преступление было местью по отношению к девушке.

«Ее наказали за то, что, когда я работал дворником, попросил ее не лазить в помойке. У меня там лежал пакет», — сказал он.