РИАМО - 19 авг. Возможность написания сообщений, которые сами удаляться через 90 дней, появится в мессенджере WhatsApp, сообщает Газета.ru.

Данную функцию пользователи могут получить при обновлении 2.21.17.16, но она будет доступна только на Android-смартфонах. Возможность автоматического удаления сообщений через 1 и 7 дней у пользователей сохраниться.

Администрация мессенджера WhatsApp в текущем году внедрила ряд функций, которые направлены на повышение приватности и улучшение пользовательского опыта. Например, функцию однократного просмотра фото или видео.

Еще в мессенджере стала доступна функция переноса чатов, которая полностью сохраняет важные сообщения, документы и переписки, если пользователь переходит на новый смартфон.