РИАМО - 19 авг. Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что власти РФ будут закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам по факту заявлений от граждан и общественных организаций. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее депутаты Госдумы РФ подготовили проект закона, запрещающий въезжать в страну гражданам других государств, которые проявили ненависть к россиянам на любой почве или оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны.

«Нарушения необязательно могут быть на поверхности. Могут граждане обращаться. Мы не обсуждали еще с коллегами из МВД механизм мониторинга, но сегодня у нас существует достаточное число общественных организаций, как в России, так и за рубежом, которые подобный мониторинг в состоянии вести — информировать власти о возмутительных случаях», — отметил Хинштейн.

Он пояснил, что в МВД будут проверять поступающую информацию. А в случае ее подтверждения — закрывать гражданам других стран въезд в Россию.

Еще фиксировать такие нарушения будут консулы. При обращении человека за визой у консульских учреждений и органов миграции будет возможность проверить информацию о заявителе, были ли у него оскорбительные для РФ высказывания или нет.

По его словам, во внимание будут браться только противоправные действия людей, которые они совершили публично.

«Если кто-то делает противоправные заявления на кухне или с женой под одеялом — это его личное дело», — объяснил депутат.

Кроме того, власти РФ не будут заранее оповещать иностранцев о запрете на въезд. При безвизовом режиме человека развернут на границе, а при визовом — просто не выдадут документ.