РИАМО - 19 авг. Жители РФ стали чаще покупать энергетические напитки, спрос на них в стране вырос на 40% за 6 месяцев этого года, сообщает Nation News.

Участники рынка считают, что рост продаж данных напитков произошел из-за перехода покупателей на дистанционный режим работы. Из дома люди больше работают, а поэтому подсели на энергетики.

Отечественные ретейлеры также отметили рост продажи энергетиков. Например, в торговой сети «Верный» их продажи увеличились на 30%, в «Магните» — 36%, в сети магазинов X5 Group - 20%, в онлайн-магазине «Утконос» — 113%.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог клиники «СМ-Доктор», кандидат медицинских наук Оксана Михалева сообщила, что несмотря на то, что летом похудеть легче из-за повышения физической активности и снижения аппетита, помешать сбросу веса могут газированные напитки, мороженое и чрезмерное употребление фруктов.