РИАМО - 19 авг. В столичных Лужниках стартовал 11-й чемпионат мира FIFA по пляжному футболу. Сборная России ранее дважды становилась чемпионом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил надежду на повторение успеха российской команды.

«Столица соскучилась по таким событиям. 3 года назад мы провели один из лучших в истории чемпионатов мира по футболу. Команды и болельщики очень хорошо отзывались о городе: транспорте, гостиницах, кафе и музеях. В Москве стояла невероятная атмосфера! Никольская улица в те дни объединила весь мир и стала символом нашего гостеприимства», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что ранее FIFA высоко оценила организацию чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Здорово, что в столицу возвращаются крупные международные соревнования», – написал градоначальник.

Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа. Официальным талисманом игр стала Жар-птица Жаришка. Это первый официальный талисман в истории чемпионатов мира FIFA по пляжному футболу.