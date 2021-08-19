РИАМО - 19 авг. В столичных Лужниках стартовал 11-й чемпионат мира FIFA по пляжному футболу. Сборная России ранее дважды становилась чемпионом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он выразил надежду на повторение успеха российской команды.
Он добавил, что ранее FIFA высоко оценила организацию чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«Здорово, что в столицу возвращаются крупные международные соревнования», – написал градоначальник.
Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа. Официальным талисманом игр стала Жар-птица Жаришка. Это первый официальный талисман в истории чемпионатов мира FIFA по пляжному футболу.
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