РИАМО - 19 авг. Швейцарский художник и скульптор Урс Фишер отметил, что скульптуру «Большая глина №4» он сделал потому, что захотел, и не планировал получить такой общественный резонанс.

В августе у здания ГЭС-2 на Болотной набережной в центре столицы появилась необычная 12-метровая скульптура. Монумент в виде комка глины произвел неоднозначное впечатление на жителей и гостей Москвы. Задумку автора оценили не все. Многие горожане назвали композицию некрасивой и не несущей в себе никакой эстетической нагрузки.

«В первую очередь я ее (скульптуру - ред.) сделал не для того, чтобы вызвать большие эмоции. Я ее сделал только потому, что я ее хотел сделать», – сообщил Фишер в эфире канала «Москва 24».

Он уточнил, что данная скульптура является попыткой удержать момент, своеобразным выражением жеста.

Фишер добавил, что ему очень нравится место в столице, где разместили его работу, и что к скульптуре есть доступ для публики.

По словам художника, «все люди разные» и предугадать реакцию на свою работу он не мог.

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