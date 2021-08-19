РИАМО - 19 авг. Информационный терминал, установленный на Новолужинском кладбище в Химках, стал пилотным объектом в проекте по установке навигационных систем на крупных погостах Подмосковья, с 1 апреля до 1 августа им воспользовались свыше 1,2 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Данное устройство помогает посетителям кладбища находить места захоронений, содержит сведения о надзорных органах, способах и перечне получения услуг в сфере похоронного дела. Кроме того, там можно найти сведения об исторически важных захоронениях и мемориалах.

В рамках программы цифрового развития в регионе была проведена проверка и инвентаризация мест захоронений. Все собранные объективные данные занесены и автоматически синхронизируются с Региональной геоинформационной системой Московской области (РГИС). С учетом этих данных в Московской области появилась возможность устанавливать такие терминалы.

В информационный терминал загружены данные обо всех захоронениях на кладбище. Интерфейс у терминала простой, им может воспользоваться человек любого возраста. Найти захоронение можно по фамилии умершего. В карточке на терминале отображается информация о захоронении и фотографии. Еще до нужного захоронения можно построить маршрут. На карте будет показан путь от терминала до нужного места.

На устройстве также доступны сведения о надзорных организациях кладбища с указанием контактных данных. А при желании, каждый человек может посмотреть информацию об оказании ряда муниципальных услуг с перечнем необходимых документов.

Историческое наследие

Есть и возможность изучить историческое наследие. В устройство в отдельный раздел загружены данные о мемориале «Никто не забыт, ничто не забыто» и о монументе «Воинская слава», установленных на Новолужинском кладбище в честь павших во время Великой Отечественной войны. Изучение этих мемориальных сооружений поможет людям прочувствовать самую суть нашего народа, почтить предков. Ведь подобные военно-мемориальные комплексы объединяют общую историческую память, иллюстрируют железную силу духа воинов-освободителей, наглядно показывают через какие испытания и муки прошел наш народ.

Удобство использования

Терминал установлен на видном месте возле входной группы Новолужинского кладбища. Он оснащен металлическим корпусом, антивандальным сенсорным монитором. Также в нем есть есть возможность беспроводного подключения к Сети. После окончания работы кладбища, устройство закрывают ролл-ставнями.

Замруководителя МКУ Химок «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» Константин Андрусик подчеркнул, что удобство использования данного устройства нашло широкий отклик у посетителей кладбища.

«Кроме того, этот аппарат также полезен и для наших сотрудников, так как позволяет нам оперативно выявлять и устранять нарушения на местах захоронений, в том числе пресекать мошенническую схему по присвоению брошенных мест захоронений на востребованных кладбищах», - добавил Андрусик.

Большой потенциал

Этот терминал не имеет аналогов. При разработке функционала устройства применялись современные решения в области цифровизации услуг сферы погребения и похоронного дела для граждан Подмосковья. Еще инструментарий терминала может быть расширен при реализации новых техрешений или при изменении законодательства страны.

«У проекта по установке подобных навигационных систем на крупных кладбищах Московской области есть большой потенциал и перспектива развития. Это создаст дополнительное удобство для посетителей, даст возможность людям погрузиться в исторический контекст и узнать больше о своих предках», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Он уточнил, что порядок оказания услуг в сфере погребения в регионе, размещенный в открытом доступе, поможет жителям области избежать мошеннических действий со стороны «черных агентов».