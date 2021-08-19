РИАМО - 19 авг. Согласно данным Центробанка РФ, средства россиян в банках по итогам июля выросли на 0,5%, или 150 млрд рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Объем средств населения в кредитных организациях составил почти 20 трлн рублей.

Остатки на текущих счетах росли, однако срочные вклады почти стабилизировались. Было только незначительно падение на 0,2% после более внушительных снижений на 0,9% в мае и на 0,8% в июне. Динамику такого формата ЦБ обуславливает ростом депозитных ставок.

Центробанк также зафиксировал в июне снижение темпа роста средств населения на счетах эскроу до 179 млрд рублей с 205 млрд рублей. Причиной такого замедления регулятор назвал сокращение выдачи ипотечных займов.