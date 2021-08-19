РИАМО - 19 авг. Комик Идрак Мирзализаде, освобожденный после 10 суток административного ареста за разжигание межнациональной розни, попросил прощения у «всех, кого задела ситуация». Об этом сообщает Газета.ru.

Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста за оскорбительную шутку о русских квартиросъемщиках и матрасе с фекалиями в программе «Разгоны».

«Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя», – написал Мирзализаде в Instagram.

Артист также поблагодарил всех, кто поддерживал его.

«Я хочу сказать всем спасибо! Моей семье, моим друзьям, моим коллегам, всем сочувствующим людям, журналистам! Отдельно хочу поблагодарить своего адвоката Сергея Викторовича Бадамшина», — отметил комик.