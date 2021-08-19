РИАМО - 19 авг. В Подмосковье растет популярность велотранспорта. В настоящее время на 41 общественной территории региона оборудовано 70 км новых велодорожек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства области.
Дорожки для велосипедистов есть и в 58 парках, их общая протяженность составила 93,47 км.
Один из них – «Связь трех парков». Этот маршрут соединит велодорожки парков Мещерский, Малевича и имени Лазутиной. Его протяженность составит 23 км. Он также включит социально важные объектов и транспортные узлы. В 2021 году с участием инвестиций реализуют первый этап.
Протяженность второго пилотного веломаршрута составит свыше 160 км. Это «Виражи – Лохин остров – Николина Гора – Звенигород – Руза – Озернинское водохранилище». Он свяжет 3 округа, в него войдут туркластер «Звенигородский вектор», ряд объектов культурно-археологического наследия и приведет к водохранилищу. Часть его уже сделана – в Рузском округе.
Третий веломаршрут длиной в 30 км свяжет парк Виражи и Лохин остров. Его уже успели облюбовать местные жители. Обустройство запланировано на 2022 год.
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