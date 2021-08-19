РИАМО - 19 авг. Следователи начали проверку после падения части трубы металлического ограждения на коляску с годовалым ребенком на юго-востоке столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на 1-й улице Машиностроения. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказала Иванова.

Проверку по данному инциденту также проводит столичная прокуратура.