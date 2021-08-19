РИАМО - 19 авг. Автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что если у водителя, который виноват в дорожной аварии, нет страхового полиса, то он компенсирует все повреждения пострадавшему в ДТП. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«При отсутствии страхового полиса виновник ДТП оплатит не только ремонт своей машины, но и повреждения автомобиля пострадавшего. Также он заплатит штраф 800 рублей за отсутствие страхового полиса», - уточнил Славнов.

Эксперт уточнил, что виновник ДТП без ОСАГО выплачивает потерпевшему компенсацию без учета износа деталей машины.

По его словам, водитель без страховки, который попал в аварию не по своей вине, может рассчитывать на возмещение ущерба. Ему также выпишут штраф за отсутствие полиса, но он может обратиться за компенсацией в страховую компанию виновника ДТП.

Автоэксперт уточнил, что в ДТП, когда сразу у обоих водителей нет страховых полисов, автолюбители должны сами договориться между собой. Также участники аварии могут обратиться в суд.

Эксперт подчеркнул, что наличие страхового полиса у водителя избавляет его от многочисленных проблем при ДТП.