РИАМО - 19 авг. Жители одного из домов Королева выиграли круиз на яхте Radisson Royal по Москве-реке в рамках конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В регионе продолжают вручать подарки участникам конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Задача конкурса заключалась в реконструкции подъездов многоквартирных домов и обеспечении жителям благоприятных условий для проживания. Ежегодный конкурс проводится в рамках реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд».

Жители дома 16/7 по улице Чайковского в Королеве создали уникальный интерьер подъезда с графитовой доской для росписи мелом, на которой каждый жилец может оставить приветствие или обменяться информацией с соседями.

Кроме того, участники расписали стены в стиле ретро с глубокой смысловой нагрузкой в виде отображения истории развития городского пространства, объединенного единой концепцией преемственности поколений, воплощающей в себе прошлое и настоящее города и его жителей.

Также для удобства установили крючки для сумок у каждой квартиры, а для общего антуража – имитацию лепнины на приборы освещения.

За свои старания участники выиграли грант в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий». Приз – прогулка на флотилии Radisson Royal. Ранним утром жители отправились в круиз по Москве-реке и насладились самыми главными достопримечательностями столицы с нового ракурса.

С 2016 года в Подмосковье отремонтировано 88 тыс. подъездов, в том числе 5,4 тыс. подъездов в 2021 году.