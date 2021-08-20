РИАМО - 20 авг. Жители столицы активно оформляют перепланировку в помещениях онлайн, в текущем году количество таких обращений увеличилось вдвое, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за 7 месяцев этого года поступило более 20 тыс. таких заявлений, что в 2 раза больше аналогичного показателя прошлого года», - сказал Бирюков.

По его словам, благодаря переводу оформления данной услуги в городе в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, а это позволило уменьшить сроки получения решения.

Он напомнил, что с 21 августа прошлого года госуслуга по согласованию перепланировки в мегаполисе была полностью переведена в электронный вид. Москвичам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юрлицам - в жилищные инспекции по административным округам города.

Подать заявление и направить документы по данному вопросу можно в любое удобное время из дома или офиса через портал mos.ru. Уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания услуги и принятом по заявлению решении будут доступны в личном кабинете заявителя и в электронной почте.

Заммэра добавил, что подробную информацию об оформлении перепланировки онлайн можно получить из видеоинструкции, которая размещена на сайте Мосжилинспекции. В ней подробно разъясняется алгоритм заполнения заявления, а также приводятся типичные ошибки при оформлении документов.​