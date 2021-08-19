РИАМО - 19 авг. На территории Одинцовского округа до конца текущего года планируется догазифицировать 19 населенных пунктов и подключить к газу еще 703 домовладения в рамках программы социальной газификации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В округе на сегодня по программе газифицировано уже 34 дома. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил важность получения согласий на использование сетей от владельцев частных газопроводов.

По его словам, эту работу необходимо постоянно контролировать. Нужно продолжать диалог с собственниками газовых сетей. При этом подобные вопросы не должны тормозить темпы проведения соцгазификации на территории округа.

Мобильный офис социальной газификации на базе микроавтобуса «ГАЗель» начнет работу в Одинцовском городском округе в сентябре. За месяц он побывает в 30 населенных пунктах. В мобильном пункте жители смогут получить все услуги по программе соцгазификации и 12 дополнительных услуг, включая регистрацию собственности на недвижимость.

До конца 2022 года в Одинцовском округе всего в ходе социальной газификации догазифицируют 174 населенных пункта. Возможность подключиться к трубопроводному газу получат 4883 домовладения и 12,5 тыс. жителей.