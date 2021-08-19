РИАМО - 19 авг. Стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления яблочного пирога на 8 порций, в Подмосковье снизилась на 14 рублей по сравнению с ценами июля 2020 года, сообщает Мосстат.

В список ингредиентов вошли яблоки (600 г), яйца куриные (5 шт), сахар-песок (160 г), мука пшеничная (160 г) и соль поваренная пищевая (5 г). За такой набор продуктов жители Подмосковья отдадут 122,1 руб.

В Москве также отмечается снижение общей стоимости набора, разница с 2020 годом составила 6 рублей. Общая цена ингредиентов для пирога – 137,1 руб.

Снижение стоимости набора произошло из-за падения цены на яблоки.

19 августа православные отмечают Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа, или Яблочный спас, как называют этот церковный праздник в народе. В этот день принято освящать созревающие плоды, читая при этом особые молитвы.