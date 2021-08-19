РИАМО - 19 авг. Людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника лучше отказаться от употребления яблок или есть их только в печеном состоянии, сообщила кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

Она уточнила, что здоровому человеку с нормальной возможностью переваривания можно есть любые виды этого фрукта.

«Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные – не сладкие и не кислые. Как правило, это желто-зеленые яблоки. Содержание витаминов и микроэлементов практически одинаковое, неважно, какого цвета яблоко», – рассказала Мойсенко в эфире радио Sputnik.

По ее словам, яблоки лучше есть в первой половине дня или не позднее полдника. Дневная норма в конце лета – начале осени составляет до 300 граммов, зимой и весной - 100 граммов.

«Если будет слишком много яблок, то не будет аппетита, и пойдет замещение яблоками белковых продуктов, клетчатки. Это неразумно, потому что здоровому человеку нужно разнообразие», – объяснила диетолог.

Она добавила, что фрукты лучше есть с кожурой, так как она содержит полифенольные вещества, большое количество антиоксидантов и неперевариваемую клетчатку.