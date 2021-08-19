РИАМО - 19 авг. Всероссийская акция «Улица в лицах» призвана познакомить горожан с личностями, в честь которых названы улицы города, сообщают организаторы акции.

Ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Улицы в Лицах», приуроченная к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в 2020 году в рамках международного проекта молодежного парламента при Госдуме «Большая история».

В Московской области акция реализуется при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Основная цель акции – обеспечение преемственности поколений россиян за счет популяризации подвигов героев, чьими именами названы улицы города.

В акции уже приняли участие Москва, Московская область, Республика Дагестан, Челябинская область, Пензенская область и Тюменская область.

Для участия в акции активисты проводят памятные, просветительские мероприятия, организовывают патриотические классные часы, осуществляют раздачу информационных тематических открыток на улице города, проводят субботники, выставки, концерты, спортивные турниры и другое.