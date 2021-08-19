РИАМО - 19 авг. «Мострансавто» обеспечит перевозку гостей и участников VII Международного фестиваля «Jazzовые сезоны». Планируется, что пассажирами компании станут порядка 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

От станции метро «Домодедовская» пассажиров будут бесплатно перевозить 8 автобусов.

Перед выпуском на маршрут в них проверят все системы, обеспечивающие комфорт и безопасность, и продезинфицируют салоны.

Водители пройдут инструктаж и получат запас средств индивидуальной защиты.

Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет 21 и 22 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские».