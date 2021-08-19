РИАМО - 19 авг. Во дворах и внутридворовых проездах на территории Московской области с мая активно ведется работа по устранению ям, ликвидировано уже свыше 46 тыс. ям, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Устранение ям во дворах – одна из задач, поставленных перед нами губернатором Андреем Юрьевичем (Воробьевым – ред.). У нас организована системная работа по выявлению и устранению ям во дворах и внутриквартальных проездах», – уточнил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Всего в областных дворах и внутриквартальных проездах выявлена 74 131 яма, из них с начала сезона устранена 46 101 яма общей площадью 584 847 кв. м.

Полностью план по устранению ям во дворах выполнили в Краснознаменске, Ивантеевке, Дубне, Бронницах, Серебряных Прудах, Молодежном.

«Комфортная городская среда для любого жителя начинается с малого – ухоженного двора, удобных скамеек, работающих фонарей», – добавил министр.

По его словам, в Подмосковье вопрос содержания и благоустройства дворов является одним из приоритетных.