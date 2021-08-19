РИАМО - 19 авг. Известный актер Борис Щербаков был доставлен в медучреждение из-за плохого самочувствия, коронавируса у него нет, сообщает Nation News.

Ранее в Сети появились сообщения, что у актера диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Коронавируса нет, просто какое-то недомогание. Он себя неплохо чувствует уже, гораздо лучше. Просто перестраховались», — подчеркнул сын актера Василий Щербаков.

Он добавил, что Щербаков пока еще находится в больнице, но тяжелого состояния у актера нет.

Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист РФ. Он известен ролями в сериалах «Сыщики», «Марш Турецкого», «Убойная сила», фильмах «Гостья из будущего» и «Волшебник Изумрудного города».