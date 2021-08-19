РИАМО - 19 авг. Известный актер Борис Щербаков был доставлен в медучреждение из-за плохого самочувствия, коронавируса у него нет, сообщает Nation News.
Ранее в Сети появились сообщения, что у актера диагностировали коронавирусную инфекцию.
Он добавил, что Щербаков пока еще находится в больнице, но тяжелого состояния у актера нет.
Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист РФ. Он известен ролями в сериалах «Сыщики», «Марш Турецкого», «Убойная сила», фильмах «Гостья из будущего» и «Волшебник Изумрудного города».
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