РИАМО - 19 авг. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал болельщиков художественной гимнастики к дружественному и уважительному отношению, сообщает Газета.ru.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) прокомментировала травлю судей Олимпиады в Токио по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике. Она заявила о непредвзятости специалистов.
В индивидуальном многоборье на Играх-2020 победила израильтянка Линой Ашрам, хотя в заключительном упражнении она уронила свою ленту. А россиянка Дина Аверина чисто исполнила свою программу, но завоевала серебро. FIG объявила, что результаты турнира перепроверили и признали корректными.
Также ранее Ашрам закрыла свой аккаунт в Instagram из-за травли.
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