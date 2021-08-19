РИАМО - 19 авг. Пользователям новой версии системы Windows 11 будет непросто изменить браузер по умолчанию. Конкуренты раскритиковали поступок Microsoft, сообщает Газета.ru.
При первом открытии свежеустановленного нового браузера, как и раньше, появится окно для назначения его браузером по умолчанию. Но если пользователь проигнорирует это сообщение, второй попытки у него не будет.
Конкуренты отмечают, что тенденция в Windows начинает их беспокоить.
Все эти действия направлены на продвижение собственного браузера компании Edge. Именно он назначен браузером по умолчанию в новых версиях Windows.
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