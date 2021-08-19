РИАМО - 19 авг. Пользователям новой версии системы Windows 11 будет непросто изменить браузер по умолчанию. Конкуренты раскритиковали поступок Microsoft, сообщает Газета.ru.

При первом открытии свежеустановленного нового браузера, как и раньше, появится окно для назначения его браузером по умолчанию. Но если пользователь проигнорирует это сообщение, второй попытки у него не будет.

Конкуренты отмечают, что тенденция в Windows начинает их беспокоить.

«Начиная с Windows 10, пользователям приходилось предпринимать дополнительные и ненужные шаги для установки и сохранения настроек браузера по умолчанию. Эти препятствия в лучшем случае сбивают с толку и, кажется, созданы для того, чтобы отменить выбор пользователя в пользу стороннего браузера», — заявила старший вице-президент Firefox Селена Декельманн.

Все эти действия направлены на продвижение собственного браузера компании Edge. Именно он назначен браузером по умолчанию в новых версиях Windows.