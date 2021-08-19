РИАМО - 19 авг. Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в мегаполисе 25-28 августа, в турнире примут участие 6 команд, сообщается на сайте столичного департамента спорта.

Турнир проводят c 2008 года. Он является одним из самых престижных предсезонных соревнований среди столичных команд и клубов из иных городов и стран, которые играют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В текущем году в турнире примут участие московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», подмосковный «Витязь», а еще «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и хабаровский «Амур». Соревнования пройдут по новой системе, матчи будут проводиться 4 дня.

Всего команды сыграют 9 матчей. В жюри турнира - судьи КХЛ и бригады судей Федерации хоккея столицы.

В 2021 году турнир принимает Дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле. Церемонию открытия мероприятие посвятят 75-летию отечественного хоккея.