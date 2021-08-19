РИАМО - 19 авг. С 21 по 24 сентября на базе МВЦ «Казань Экспо» в Казани пройдет третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 в сфере IT, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Чемпионат проводится среди студентов среднего и высшего образования, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса данной отрасли для решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики.

Участники чемпионата будут соревноваться по 35 компетенциям в сфере IT и цифровых технологий.

Традиционно значительную часть компетенций чемпионата составят компетенции FutureSkills. К ним относятся компетенции на основе новых технологий и кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий.

К участию в чемпионате приглашаются конкурсанты в возрасте от 16 до 35 лет для классических компетенций, и до 49 лет – для компетенций FutureSkills. Каждый конкурсант (или команда конкурсантов для командных компетенций) должен сопровождаться экспертом-компатриотом. Участие конкурсантов и экспертов предполагает оплату организационного взноса.