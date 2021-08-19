РИАМО - 19 авг. «Навигатор дополнительного образования» - это единая система, где отражены все возможные направления развития детей. Жители Воскресенска могут воспользоваться этой базой секций, кружков и объединений, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Посредством этого сервиса осуществляется развитие конкуренции в сфере допобразования детей в городском округе. Она дает жителям свободу выбора услуг.

Найти подходящее направление легко с помощью фильтров. Можно указать возраст и способности ребенка, а система предложит варианты кружков и секций.

Пользоваться навигатором могут как родители, так и представители власти и учреждений дополнительного образования.

В каждом субъекте Российской Федерации создан общедоступный сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным программам.

Система по сути своей уникальна. Родители сами выбирают программу допзанятий, основываясь на подробной информации. Сервис доступен, он бесплатный.

Сведения о программах округа дополняет управление образования администрации муниципалитета. Основная часть – секции и кружки учреждений допобразования, а также учреждения дошкольного, среднего и общего образования. Но внедриться могут и частные учреждения, прошедшие ряд процедур и получившие лицензию.

Система позволила привлечь на рынок оказания услуг частные учреждения и значительно увеличить численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, живущих в Воскресенске, и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях.