РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Власти Подольска объявили тендер на закупку квартир для детей-сирот, их площадь должна составлять от 27 до 54 кв. м, сообщается на сайте администрации округа.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска приобретает квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время открыта закупка на квартиры общей площадью от 27 до 54 кв. м. Начальная максимальная цена контракта на приобретение жилья — 4 млн 412 тыс. 463 руб.

Жилое помещение должно состоять из оборудованной кухни, санузла, прихожей и не менее одной жилой комнаты, возможна квартира-студия. Допускается раздельный, либо совмещенный санузел. Квартира должна быть пригодна для проживания без проведения каких-либо дополнительных работ.

Покупателем квартиры выступает муниципалитет в рамках реализации программы губернатора Московской области, что исключает риски для продавца. Оплатят квартиру за счет средств бюджета региона 2021 года. Поддержку оказывает министерство образования Московской области (управление опеки и попечительства).

Покупают квартиры в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством электронной торговой площадки РТС-Тендер.

Предложить квартиру муниципалитету для приобретения в целях обеспечения жильем детей-сирот можно путем подачи заявки на электронной площадке.

Подробную информацию можно получить в комитете имущественных и земельных отношений администрации Подольска по телефонам: 8(496)757-17-02, 8(496)763-22-34.