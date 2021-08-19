РИАМО - 19 авг. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства провела совещание по закупкам. В нем принял участие и региональный центр торгов Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике области.

Корпорация обсудила с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ специфику закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участники совещания поговорили об увеличении квот закупок у малого и среднего бизнеса, а также о расширении круга заказчиков, обязанных совершать подобные закупки.

Предполагается изменение числа крупнейших заказчиков регионального уровня, которых в обязательном порядке оцениваются на соответствие проекта плана закупки.

В рамках этой процедуры проводится проверка плана годового объема закупок данного типа. В настоящее время Подмосковье лидирует по количеству таких заказчиков.