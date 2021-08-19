РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. На автостанции подмосковного Подольска установят новые сиденья и электронные табло с расписанием, сообщает администрация округа.

Этой осенью программа реновации дойдет до автовокзалов Подмосковья. Чаще всего жители обращали внимание на такие недостатки автовокзалов и станций, как отсутствие туалетов или их состояние, освещение снаружи и внутри, отсутствие сидячих мест в зале ожидания, нечитабельное расписание, отсутствие кафетерия или магазина. Все эти пункты учли в большой двухлетней программе реновации автовокзалов Подмосковья.

На некоторых автовокзалах и станциях к октябрю появятся новые вывески. До ноября вернутся до 20 арендаторов в автовокзалы и автостанции. Это даст возможность жителям и гостям Подмосковья комфортно проводить время ожидания на автовокзале. Кроме того, заменят и отремонтируют санузлы.