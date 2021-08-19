РИАМО - 19 авг. Тверской суд приговорил Микаила Мархиева (Сайд-Мухамада Джумаева - ред.) к 5 годам лишения свободы за драку с силовиками на несанкционированном митинге 23 января в Москве, сообщает пресс-служба суда.

Молодой человек был признан виновным в совершении не опасного насилия в отношении представителей власти.

Ранее Джумаева, подравшегося с бойцами ОМОН во время незаконной акции на Пушкинской площади, задержали в Псковской области. Он признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

По данным СМИ, Сайд-Мухаммад Джумаев сменил имя на Михаила Мархиева в СИЗО.