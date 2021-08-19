РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. Специалисты Мособлэкомониторинга выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники администрации городского округа Люберцы, инспекторы эконадзора, сотрудники лаборатории Мособлэкомониторинга, а также жители городского округа Люберцы провели совместный ночной рейд вблизи микрорайона Самолет по улице Вертолетная.

По результатам исследования проб воздуха зафиксировано превышение ПДК сероводорода от Люберецких очистных сооружений Мосводоканала. Поскольку данный субъект подведомственен Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, результаты исследований направлены в правительство Москвы для проведения проверки.