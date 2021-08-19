РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Регоператор очистил и продезинфецировал 180 контейнеров для профилактики Covid-19 в Подольске, сообщает пресс-служба компании.

В четверг специалисты регоператора по обращению с ТКО очистили и продезинфецировали 180 контейнеров. Регулярная мойка и санитарная обработка емкостей, предназначенных для сбора ТКО в период пандемии, способствует снижению рисков распространения коронавируса и обеспечивает санитарно-гигиеническую безопасность производственной деятельности.

Процесс всегда начинается с освобождения контейнеров от отходов. Следующим этапом идет мойка емкостей под высоким давлением в камере моечной машины марки ООО «Коммаш». Моечная станция на шасси «КамАз» обеспечивает качественную очистку бака внутри и снаружи в течении 45 секунд. В конце производится обработка дезинфицирующим препаратом поверхностей методом мелкодисперсного орошения.

Используемый препарат обладает высокой антибактериальной и противовирусной активностью и рекомендован к применению в период пандемии Covid-19. Обработка ведется силами специализированной подрядной организации.

Общая продолжительность мойки и дезинфекции не превышает 1 минуты. Такая высокая скорость обработки емкостей позволяет региональному оператору организовывать работы в полном соответствии с утвержденным графиком.