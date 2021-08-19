РИАМО - 19 авг. В районе поселения Щаповское в новой Москве на нерегулируемом перекрестке водитель Skoda не уступил дорогу Chrysler, в результате аварии пострадала 3-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Пострадавшая была пассажиркой автомобиля Chrysler. Девочку доставили в медучреждение, у нее диагностировали тупую травму живота.

Сотрудники московской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей дорожной аварии.

С начала этой недели на городских дорогах произошло 4 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате аварий 4 ребенка получили травмы различной степени тяжести.