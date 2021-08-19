РИАМО - 19 авг. Жители Московской области стали меньше жаловаться на качество уборки подъездов. Количество комментариев в соцсетях снизилось на 73% с начала 2021 года, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

С начала года ведомство зафиксировало в социальных сетях и отработала 2405 комментариев жителей региона о некачественной уборке мест общего пользования.

По темпам снижения лидируют городские округа Краснознаменск (-98%), Реутов (-98%), Дубна (-95%), Электросталь (-93%), Черноголовка (-92%), Власиха (-91%), Егорьевск (-91%), Домодедово (-90%), Жуковский (-90%) и Коломна (-89%).

«Такой спад количества комментариев свидетельствует о повышении удовлетворенности жителей качеством проводимой уборки, связанном с более ответственным отношением коммунальщиков к своим обязанностям по содержанию многоквартирных домов. Они прекрасно понимают: комфорт и покой граждан добросовестно оберегают инспекторы – все комментарии, поступающие в социальные сети, держатся на особом контроле и отрабатываются в кратчайшие сроки», – пояснила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Поскольку от чистоты и порядка в подъездах напрямую зависят безопасность, здоровье и эмоциональный настрой жителей, инспекторы оказывают помощь всем пользователям социальных сетей, как только фиксируют их комментарии.

Они связываются с УК и обязывают провести работы по уборке и расчистке от бытового мусора мест общего пользования в многоквартирных домах. Факты исполнения требований сотрудники ведомства фиксируют лично в ходе осмотров.