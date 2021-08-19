РИАМО - 19 авг. Капитан катера Гайбуллочон Махкамов предстанет перед Тушинским районным судом по делу о гибели 6-летнего пассажира 30 августа, сообщает Федеральное агентство новостей.

Начало заседание в 13:30.

ЧП произошло 13 июня на Москве-реке. Капитан решил развернуть катер, допустив крен. В результате маневра мальчик оказался за бортом и сразу попал под винты двигателя. Он получил серьезные травмы. Ребенок умер в машине скорой помощи.

Махкамов свою вину полностью признал. Он обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожность смерть человека».