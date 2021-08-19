РИАМО - 19 авг. При рассмотрении возможности оформления ипотеки следует понимать, что ее обслуживание потребует усилий всех членов семьи. Также стоит подумать о своем здоровье и просчитать на годы вперед, сколько и как вы будете платить, сообщил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

«Ипотека – это долгосрочный проект, который требует серьезной концентрации ресурсов семьи, который также требует иного отношения к здоровью семьи. Семья принимает обязательство на 10, 20 или 30 лет. Все это время им будет нужно изыскивать средства для своевременных платежей», — сказал Котюков в рамках «Ипотечного марафона».

Также замминистра отметил, что перед тем, как подписать документы, следует рассчитать, сколько человек будет платить в месяц и подумать, насколько это подъемная сумма.

Ипотеку не стоит брать семьям, не имеющим финансовой «подушки безопасности», или же если первоначальный взнос сильно ударит по бюджету. В таких случаях следует повременить с покупкой недвижимости или рассмотреть более дешевые варианты.

«Если мы понимаем, что сумма подъемная, у нас стабильная работа и доход гарантирован, состояние здоровья внушает оптимизм, то такое решение можно смело принимать. Но если ежемесячный платеж будет забирать четверть семейного бюджета, то надо задаться вопросом: «А справимся ли мы?» — уточнил Котюков.

Семья, планирующая брать ипотеку, может потренироваться. Каждый месяц нужно откладывать примерную сумму платежа на сберегательный счет и не тратить ее. Так можно получить представление о том, сможет ли семья справиться с долговым обязательством.​

Всероссийский экспертный марафон по вопросам ипотечного кредитования состоялся 19 августа в онлайн-формате. «Ипотечный марафон» призван повысить финансовую грамотность россиян, познакомить их с действующими мерами поддержки, госпрограммами и предложениями банков. Мероприятие организовали Минфин России, институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» при участии Центробанка РФ и центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.​