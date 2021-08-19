РИАМО - 19 авг. Заторы на московских дорогах в вечерний час пик в четверг достигли 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки отмечаются на северо-востоке, севере, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД. Еще транспортом сильно перегружены ТТК и Садовое кольцо.

В центре города сильные заторы отмечаются на Китайгородском проезде, улице Варварка, Чистопрудном бульваре, Москворецкой набережной, Садовнической улице, Большом Москворецком мосту, Болотной набережной, Сретенском бульваре, Рождественском бульваре, улице Большая Якиманка и других.

Пробки наблюдаются на Дмитровском, Щелковском шоссе, Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Большой Академической улице и многих других.

К 20 часам вечера пробки должны снизиться до 5 баллов, столичные дороги станут свободны после 22 часов.