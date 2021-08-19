РИАМО - 19 авг. Осужденные, которые будут проживать в специально созданном общежитии в Коломне, станут трудится на предприятии «Северка» трактористами, водителями, водителями погрузчиков, слесарями, электриками и разнорабочими. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Предприятие «Северка» с декабря 2004 года занимается выращиванием, переработкой и хранением овощей. В собственности у нее 1122 га сельхозземель. Подготовка к открытию общежития началась в феврале этого года.
АО «Северка» реконструировало обустроило общежитие, сделало капремонт, приобрело новую мебель, постельное белье и иные спальные принадлежности, бытовую технику.
Начальник УФСИН России по Подмосковью генерал-майор внутренней службы Александр Ветров отметил, что УФСИН взаимодействии с региональным правительством и предпринимателями проводится работа по расширению сети и открытию подобных исправительных центров на территории области.
«Важно, что жители Подмосковья смогут отбывать наказание по месту своего жительства, что будет способствовать сохранению их социально полезных и семейных связей. Они будут трудоустроены в соответствии с трудовым кодексом, а значит, в первую очередь, будут возмещать из своей заработной платы ущерб по исполнительным листам», – подчеркнул Ветров.
Данный вид наказания является одной из ступеней в процессе ресоциализации и социальной адаптации осужденных.
Она добавила, что при желании осужденные после окончания срока наказания могут остаться работать на предприятии.
Уголовное наказание в виде принудительных работ является альтернативой лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Его могут получить граждане, которые признали свою вину и раскаялись, а также при совершении преступления у них не было мотива или злого умысла. Преступление могло быть совершено по легкомыслию или по неосторожности.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии