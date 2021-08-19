РИАМО - 19 авг. Осужденные, которые будут проживать в специально созданном общежитии в Коломне, станут трудится на предприятии «Северка» трактористами, водителями, водителями погрузчиков, слесарями, электриками и разнорабочими. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Предприятие «Северка» с декабря 2004 года занимается выращиванием, переработкой и хранением овощей. В собственности у нее 1122 га сельхозземель. Подготовка к открытию общежития началась в феврале этого года.

АО «Северка» реконструировало обустроило общежитие, сделало капремонт, приобрело новую мебель, постельное белье и иные спальные принадлежности, бытовую технику.

«В области агропромышленного комплекса Подмосковья, особенно в основной сезон сбора урожая, необходимы дополнительные рабочие ресурсы. Это первый опыт. В дальнейшем мы планируем открытие и других таких учреждений в Подмосковье, где осужденные будут заняты в профессиях, актуальных для АПК региона», – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Начальник УФСИН России по Подмосковью генерал-майор внутренней службы Александр Ветров отметил, что УФСИН взаимодействии с региональным правительством и предпринимателями проводится работа по расширению сети и открытию подобных исправительных центров на территории области.

«Важно, что жители Подмосковья смогут отбывать наказание по месту своего жительства, что будет способствовать сохранению их социально полезных и семейных связей. Они будут трудоустроены в соответствии с трудовым кодексом, а значит, в первую очередь, будут возмещать из своей заработной платы ущерб по исполнительным листам», – подчеркнул Ветров.

Данный вид наказания является одной из ступеней в процессе ресоциализации и социальной адаптации осужденных.

«Главная цель таких учреждений – это помощь гражданам, жителям области, которые оступились, вернуться в общество, дав им шанс на исправление. В центрах осужденные не только будут работать и получать за свой труд заработную плату, но и смогут освоить новые виды специальностей», – пояснила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.

Она добавила, что при желании осужденные после окончания срока наказания могут остаться работать на предприятии.

Уголовное наказание в виде принудительных работ является альтернативой лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Его могут получить граждане, которые признали свою вину и раскаялись, а также при совершении преступления у них не было мотива или злого умысла. Преступление могло быть совершено по легкомыслию или по неосторожности.